Piemonte si conferma in giallo: sotto la soglia critica anche i ricoveri

Prosegue il calo dei nuovi contagi Covid anche nella settimana appena trascorsa, tra il 26 aprile e il 2 maggio. A livello regionale, i dati del pre-report inviato al ministero rileva che la percentuale di positività dei tamponi scende ancora passando dall’8 al 7,3 per cento. L’Rt puntuale, sebbene sempre significativamente inferiore a 1, sale a 0.84 (era 0.78 la settimana precedente).

Si conferma sotto la soglia di allarme e ulteriormente in discesa il tasso di occupazione dei posti letto ordinari (ora è al 34% rispetto al 40% della settimana precedente) e torna, dopo 8 settimane, nel valore di soglia quello dei letti in terapia intensiva (che scende dal 38% al 30%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Dati che autorizzano le Asl a programmare la ripresa delle attività ordinarie all'interno di ospedali e presidi del territorio.

In provincia, secondo il dato reso noto dal presidente Eraldo Botta, sono 445 le persone attualmente positive, dato anche questo in discesa.