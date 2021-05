L'Oasi del lago delle Rose: raccolta di fondi per il progetto di Argilla

Recuperare l'Oasi Lago delle Rose per creare uno spazio nuovo a disposizione del rione Isola. E' il progetto sul quale sta lavorando Argilla, una piccola organizzazione di volontariato di Vercelli che opera principalmente con lo scopo di promuovere sostenere e coordinare iniziative in campo assistenziale, educativo, culturale, ricreativo e di agricoltura sociale.

Dal 2019 l'associazione ha in gestione l’area degli Ortincittà che si trova nella strada vicinale Cantarana e, nonostante le iniziali difficoltà «a oggi siamo riusciti a risistemare l’area a promuovere l’inserimento lavorativo di persone fragili, tre tirocinanti e un dipendente e a far partire la coltivazione di diversi prodotti che riforniranno l’Emporio Solidale - spiegano i volontari -. La novità di quest’anno è che stiamo portando avanti un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare l’Oasi Lago delle Rose di via America, un luogo ricco di potenziale e che vogliamo “condividere” con la cittadinanza».

Il progetto prevede l’organizzazione dei laboratori didattici di educazione ambientale da offrire gratuitamente ai bambini delle scuole e dei centri estivi di Vercelli, a partire da questa estate.

«Per questo - spiegano ancora - venerdì 30 aprile è partita una campagna di raccolta fondi su www.ideaginger.it per sostenere i “Percorsi didattici ambientali a Vercelli” e chiediamo un aiuto concreto da parte di tutti! La campagna è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Green donors crowfunding per progetti ambientali in collaborazione con Ideaginger. In una settimana siamo riusciti a raccogliere 885 euro, un grande traguardo! I fondi raccolti verranno utilizzati per acquistare il materiale e preparare l’area per renderla agibile e sicura, predisporre i percorsi didattici pagare le guide per 20 incontri. Chiediamo anche solo un piccolo contributo perché vogliamo che i laghi siano accessibili e creino un valore a disposizione di tutti. Per donare basta andare su www.ideaginger.it e cercare Argilla -Percorsi didattici ambientali a Vercelli dove troverete tutti i dettagli del nostro progetto».