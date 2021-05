In Piemonte tamponi gratis per chi va a visitare i parenti nelle Rsa VIDEO

Tamponi gratis in Piemonte per chi va a visitare i parenti nelle Rsa: ad annunciarlo oggi l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, in vista dell’imminente aperture delle strutture al mondo “esterno” nella nostra regione, così come nel resto d’Italia.

"Al momento - ha spiegato l’esponente della giunta Cirio - il 96,5% delle rsa e strutture per anziani del Piemonte sono Covid free: si tratta di 659 strutture sulle 683 monitorate (in totale le Rsa sono 748, ndr). Questo grazie al successo della campagna vaccinale che vede ora il 97% degli ospiti, cioé 32 mila persone, vaccinate con la prima dose, e l'83%, ovvero 27.500 persone, vaccinate con la seconda".