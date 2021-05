Cerutti, sindacati in Regione. L'offerta della Bobst al vaglio dei curatori

Bobst Italia S.p.A., azienda che costruisce macchine per la stampa e trasformazione di imballaggi, esce allo scoperto confermando i contenuti della sua manifestazione di interesse per l'acquisizione di una parte del business di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti (OMGC) e Cerutti Packaging Equipment (CPE): l'offerta è stata depositata lunedì 3 maggio, ed è al vaglio dei curatori.

Molti dei contenuti del piano non sono noti, ad esempio quelli relativi al numero di lavoratori che verrebbero assorbiti in caso di acquisizione; è noto invece che l'offerta non riguarda gli immobili - dunque nemmeno lo stabilimento e il centro ricerche di Vercelli - e che è finalizzata sostanzialmente all'acquisizione del know how e che la quota di lavoratori che verranno inseriti in Bobst andranno a lavorare nello stabilimento di San Giorgio Monferrato mentre per un'altra quota, in accordo con il Comune di Casale, si aprirà il percorso di riqualificazione. Al momento non risulta siano stati cercati accordi analoghi con il Comune di Vercelli.

Intanto, nella seduta odierna seduta della III Commissione del Consiglio regionale, sono state ascoltate le rappresentanze sindacali ed è stata sottolineata la necessità di attivare nuovi ammortizzatori sociali per i lavoratori che, dal primo maggio, sono nuovamente senza paracadute.

«Purtroppo - rilevano in un nota la vicepresidente della Commissione Attività Produttive Monica Canalis e i consiglieri regionali del Pd Domenico Rossi e Domenico Ravetti - dobbiamo evidenziare l’assenza dell’assessora al Lavoro che ci saremmo aspettati prendesse parte a questo importante momento di confronto con le organizzazioni sindacali delle Cerutti che ci hanno esposto la difficile situazione che, da mesi, stanno vivendo i lavoratori e le loro famiglie. Da 80 giorni i dipendenti della Cerutti sono in presidio di fronte alla fabbrica in uno stato di massima difficoltà e incertezza. Dal 1 maggio, inoltre, queste persone sono rimaste prive di qualsiasi ammortizzatore sociale e dovrebbe essere attivata con urgenza la cassa integrazione con causale Covid per tutti loro oppure il confronto e le trattative partiranno da un’evidente posizione di debolezza di questi lavoratori».

Gli esponenti del Pd concludono precisando di unirsi alla richiesta delle organizzazioni sindacali «affinché la Regione abbia un ruolo attivo in questa vicenda e l’assessora al Lavoro intervenga, in tempi stretti, per costituire un tavolo con Ministeri, Regione, sindacati e soggetti economici. Solo attraverso un tavolo di confronto si potrà fare chiarezza e ragionare di soluzioni. Precisiamo, inoltre, che la programmazione della formazione e della riqualificazione dei lavoratori compete specificamente alla Regione ed è fondamentale capire che cosa si può fare in tal senso».