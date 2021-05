Niente più refettorio, il pranzo si consuma in classe

«Nel corso della riunione della Commissione Mensa - spiega in una nota il sindaco, Vittorio Ferrero - si è definita una nuova modalità di gestione del servizio mensa alle scuole elementari. Da lunedì 10 maggio fino alla fine dell’anno scolastico, al fine di preservare la “bolla” di ogni classe senza che questa sia compromessa nel turno mensa dal contatto con le altre, gli alunni mangeranno nelle loro aule e non più nel refettorio. Si cercherà, dunque, di prolungare quanto più possibile la didattica in presenza e permettere ai nostri ragazzi di vivere fino in fondo queste ultime settimane di scuola. Rimane ancora in fase di valutazione l’eventuale modifica del servizio alla scuola dell’Infanzia, mentre alla media non è prevista nessuna modifica nell’erogazione del pasto. Un grazie particolare a tutti i membri della Commissione che fin dallo scorso settembre non hanno mai smesso di lavorare per apportare ogni miglioria necessaria al servizio mensa, alla società di ristorazione e al preside Nunzio Faraci».