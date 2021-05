Difficoltà ad accedere alla piattaforma vaccini? L'aiuto arriva dai Carabinieri

I Carabinieri si mettono al servizio delle persone anziane che hanno difficoltà ad accedere alla piattaforma per l'iscrizione alla campagna vaccinale covid 19. Lo rende noto l'Arma in un comunicato in cui si rileva che nell’ambito della campagna nazionale di vaccinazione, disposta a contrasto del virus Covid-19, sono emerse molte difficoltà, da parte di cittadini più anziani, per l’accesso alle procedure informatiche di prenotazione che, nella maggioranza delle Asl, risultano l’unica modalità utilizzabile.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso le stazioni presenti capillarmente sul territorio potrà dare sostegno e assistenza ai citati cittadini, sia attraverso la compilazione dei format richiesti presentandosi in stazione, sia domiciliare recandosi da coloro che siano impossibilitati a spostarsi.

L’invito che viene rivolto è quello di contattare telefonicamente i Comandanti di stazione carabinieri per fissare un appuntamento in caserma o direttamente a casa per poter procedere alla prenotazione della somministrazione del vaccino.