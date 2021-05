Gianna Baucero (alle 18 con Zoom) al Circolo dei lettori

Appuntamento con il Circolo dei lettori su Zoom oggi alle ore 18.

Per la rassegna Libri a km zero, Federico Audisio di Somma dialogherà con Gianna Baucero, autrice di "All'ombra del re. Amori, dolori e poteri di dieci donne del Medio Evo inglese".

Dieci donne del Medio Evo inglese che di sovrani inglesi o di personaggi legati alla corte britannica e ne condivisero la vita coniugale, la fondazione di un'abbazia, la lotta contro la tirannia, che ne condivisero, insomma, la vita, l’amore e la morte. Dieci donne, dieci storie, dieci capitoli.

«Il libro – racconta Gianna Baucero - è ambientato in luoghi che io ho visitato tante volte, con mio marito e mio figlio. Sono, dunque, luoghi che mi sono particolarmente cari. In uno di questi luoghi, come scrivo nel capitolo dedicato a Ela, durante una visita ebbi la strana e inspiegabile sensazione di "sentire" la presenza di Ela. Di vederla, in mezzo al prato che circonda l'abbazia che lei fondò, che diresse come badessa , dove morì e dove riposa. Quel giorno, a Lacock, io credo di aver "incontrato" Ela e nel libro immagino di averla sentita mormorare il nome del suo compianto e amatissimo marito, William.»

Per prenotarsi scrivere all'indirizzo mail programmazione@circololettori.it