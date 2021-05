Gsd Castigliano: mazzo di fiori in ricordo della tragedia di Superga

Il Gsd Eusebio Castigliano ha onorato la memoria della tragedia di Superga, a 72 anni dalla vicenda che si abbatté sul Grande Torino, con un mazzo di fiori depositato al fianco del murales di Zampa di Velluto, realizzato nel 2017 dall'artista Lorena Fonsato sulla parete fronte via Oberdan del club calcistico cappuccinatto, che lo ricorda sin dal lontano 1963.

Presenti alla commemorazione, il deus ex machina societario Carlo Bertotti, l'infaticabile magazziniere Giorgio Forzatti, il preparatore dei portieri del settore giovanile Paolo Coro (curatore, peraltro, della bacheca dei ricordi, in sede, dello stesso Castigliano), insieme ai giocatori della prima squadra di Csi Alessio Pozzi e Andrea Scicchitano. Una cerimonia, come l'anno scorso, contenuta per le restrizioni anti Covid «ma sentitissima», ha sottolineato Bertotti.