I nostri allievi sono una fonte inesauribile di idee quando li sai provocare nei loro interessi. Nel contesto della comunicazione e dell'utilizzo positivo dei social qualche giorno fa hanno espresso un desiderio facendo in modo che la loro richiesta si trasformasse in un’unità di apprendimento.

“prof, quest'anno non ci siamo recati come pure l'anno scorso a Milano per visitare il salone dei motocicli... non potremmo fare qualcosa qui noi a scuola magari in modo virtuale?”

E allora cosa aspettiamo?Chi cerca immagini, chi si occupa di realizzare dei video, chi si occupa di rintracciare sponsor che ci permettono anche di allacciare nuovi rapporti con aziende che non conoscevamo, chi stila un regolamento, chi fa un testo in inglese, chi realizza locandine da pubblicare su Facebook ed Instagram, chi si occupa di trasmettere il tutto attraverso comunicati ai giornali locali.

RISULTATO?

Un grande contest al quale possono partecipare allievi, ex-allievi, formatori ed amici di Don Bosco. Come sempre un altro modo di concretizzare insegnamenti di varie discipline ed unirli per un unico scopo didattico e perché no anche divertente.Il più bel commento di uno dei miei allievi?

“prof, ne inventiamo sempre una nuova.. (detto in perfetto ruspante piemontese)”.

E io aggiungo un grande ringraziamento a nome del Direttore del Centro Don Gabriele Miglietta a tutti quei ragazzi che regalano il loro contributo anche fuori dall’orario scolastico!