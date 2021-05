Tiramani: «Buon lavoro ai valsesiani che entrano nella Fondazione Crv»

«Esprimo le mie più vive congratulazioni, unite ai migliori auguri di buon lavoro, a tutti i componenti dei nuovi organi della Fondazione CRV, ed in particolare ai borgosesiani Pier Luigi Moretta, Caterina Saccardi e Pietro Prosino, per i prestigiosi incarichi ricevuti», così il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, all’indomani dell’insediamento dei i nuovi organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

Paolo Tiramani si fa portavoce della soddisfazione dell’intero territorio per la nomina dei tre valsesiani, l’ingegner Pier Luigi Moretta come membro del Consiglio di Amministrazione, la manager Caterina Saccardi e l’imprenditore Pietro Prosino all’interno dell’Organo di Indirizzo della Fondazione.

«La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli è un punto di riferimento concreto per la progettualità sociale, culturale ed economica della provincia di Vercelli – aggiunge Paolo Tiramani - e dunque anche per la Valsesia: anche in questo ultimo anno, così difficile per tutti, ha dimostrato di saper creare valore e dare risposte concrete ai bisogni del territorio. Sono certo che tali proficue sinergie continueranno e cresceranno nel futuro, nell’ottica di ridare slancio alla nostra realtà territoriale».