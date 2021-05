Nuova Vercelli - Novara, Movimento 5 Stelle all'attacco: «Inadeguata e non finaziabile dal Recovery. Addio ai sogni della Lega»

Movimento 5 Stelle contro la strada a scorrimento veloce Vercelli - Novara che, secondo quanto scrivono in una nota il consigliere regionale Sean Sacco, e i capigruppo nei rispettivi Consigli comunali, Michelangelo Catricalà (Verceli) e Mario Iacopino (Novara), non sarebbe inseribile nelle opere finanziate con il Recovery «e che - aggiungono in una nota - risulta inadeguata agli attuali flussi di traffico oltre che impattante sotto il profilo del consumo del suolo. Sarebbe invece molto più veloce e meno costoso sistemare ed allargare l'attuale viabilità sulla Sp11 andando a realizzare apposite circonvallazioni per gli abitati interessati».

Ad accendere la miccia su un'infrastruttura di cui si è molto parlato in questi mesi è una nota in cui i tre esponenti dei 5 Stelle attaccano frontalmente la Lega e il centro destra regionale e locale.

«Il presidente Cirio - scrivono i tre - ha detto chiaramente che non c'è missione nel Recovery che paghi le strade e lo ha detto intervenendo sul dibattito relativo all'uso dei fondi del Recovery. Crolla quindi la narrazione del centrodestra sula progetto della nuova strada a “scorrimento veloce” che dovrebbe collegare Vercelli e Novara. Hli esponenti del Carroccio, fino a qualche giorno fa, raccontando l'operazione come fatta. Le parole di Cirio, però, smentiscono i sogni della Lega. Ci voleva ben poco per scoprire che le opere infrastrutturali non sono finanziabili dal Recovery plan, sarebbe bastato leggere gli indirizzi comunitari per questo tipo di finanziamenti. Anche il milione di euro per la progettazione, vagheggiato da esponenti locali del centrodestra, si rivela inutile a fronte di un'opera non finanziabile con i fondi per la ripartenza».

I tre esponenti dei 5 Stelle, ribadendo che dal loro punto di vista la nuova strada non è adeguata, tornano a chiedere la realizzazione di circonvallazioni locali. Una strada che, finora, non ha però mai trovato una concreta possibilità di realizzazione.