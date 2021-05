Si ribalta con il tosaerba nel giardino di casa, paura a Cavaglià per un uomo di circa 80 anni

Si ribalta con il tosaerba nel giardino di casa. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, 5 maggio, in una cascina di Cavaglià, ad un pensionato di circa 80 anni. Al momento non sono chiare le cause che hanno provocato l'incidente domestico: dai primi riscontri l'uomo si sarebbe ribaltato con il mezzo per poi finire travolto dallo stesso. In suo soccorso sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale in codice giallo, insieme ai Carabinieri. L'anziano non avrebbe riportato gravi ferite a parte una frattura agli arti.