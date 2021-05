Panchine lungo i percorsi ciclopedonali

È iniziata in questi giorni la posa delle panchine lungo i percorsi pedonali della città.

Le panchine prima posate in piazza Paolotti, sono state ripulite e sistemate per poter essere destinate ad altre zone del territorio comunale. Le panchine sono realizzate in cemento resinato, materiale caratterizzato da grande solidità e resistenza agli atti vandalici, il quale non ha necessità di costante manutenzione come, ad esempio, quelle in legno.

Nel contempo, sono iniziati anche gli interventi di manutenzione ordinaria sui marciapiedi e sui camminamenti che prevedono in modo particolare la rimozione delle erbacce e la cura del verde pubblico.

«La posa delle panchine – spiega il sindaco Daniele Baglione – verrà effettua in diversi punti della Città, lungo i percorsi pedonali. Con la bella stagione due chiacchiere seduti sono sempre piacevoli, magari dopo una passeggiata».