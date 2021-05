I tirocinanti Enaip al lavoro nelle aree verdi del Comune

Due convenzioni, tra Seso ed Enaip Borgosesia, sono state sottoscritte nei giorni scorsi da Marisa Varacalli, amministratore unico di Seso, e Alberto Ghibò, direttore Enaip Borgosesia, con la finalità di formare e riqualificare lavoratori nel settore della manutenzione del verde.

Su entrambe c’è stata la supervisione del sindaco Paolo Tiramani, impegnato nel sostenere sia la formazione dei giovani che la riqualificazione di adulti che, data la congiuntura economico-sanitaria, hanno bisogno di riposizionarsi nel mondo del lavoro.

E’ Marisa Varacalli a illustrare le caratteristiche di questi importanti accordi: «Dopo una serie di incontri che abbiamo avviato da qualche tempo – spiega Marisa Varacalli – siamo giunti a sottoscrivere due diverse tipologie di accordo: il primo è un protocollo d’intesa della durata di 5 anni per la manutenzione del verde in alcune aree pubbliche del Comune di Borgosesia: coinvolge gli allievi di 4 corsi di formazione specifici, i quali, guidati dai loro docenti e sotto la supervisione del personale Seso, si occuperanno della manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree verdi di proprietà pubblica. La seconda convenzione invece riguarda un tirocinante, che per tutto il mese di maggio lavorerà a fianco del personale Seso, sotto il tutoraggio del nostro responsabile del servizio verde, per poter poi rientrare nel mondo del lavoro come lavoratore già formato».

Il tirocinante ha già iniziato il proprio training all’inizio di maggio, mentre per vedere all’opera i giovani in formazione bisognerà attendere giugno. Diverse le aree della città di Borgosesia dove si terranno i corsi di formazione: l’area esterna della pista di atletica, l’area dei giochi di frazione Cartiglia, i giardini dell’asilo nido di frazione Fornace e di quello di via Zoia a Borgosesia, i giardini pubblici “Lea Schiavi”, le aree interne delle scuole elementari e medie del centro, i parchi giochi di frazione Agnona e della salita Sant’Anna di Borgosesia.

«Gli allievi si occuperanno di varie attività - spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello - come la potatura di arbusti; le sarchiature; le scerbature; il taglio del tappeto erboso, in zone di piccola estensione ben delimitate e scelte in modo da non interferire con la manutenzione ordinaria svolta da soggetti incaricati dal Comune di Borgosesia oltre che la pulizia di sottobosco con rimonda del secco di alberi di modesta entità e di arbusti. Seso fornisce assistenza – aggiunge il manager – mettendo a disposizione una navetta scuola-lavoro e le attrezzature laddove richieste».

«Con questi accordi si apre un nuovo corso di collaborazioni con il mondo della scuola – conclude Marisa Varacalli – nelle quali crediamo molto, sia per le opportunità formative in campo professionale, che per l’avvicinamento dei giovani alle istituzioni e al senso di responsabilità verso il bene pubblico. Speriamo fortemente che questo sia solo il primo passo, ci auguriamo di poter instaurare analoghi protocolli anche con altri istituti del territorio, creando così un vincolo importante tra scuola e pubblica amministrazione, e tra i nostri giovani e il loro territorio. È una scommessa per il futuro in cui tutti noi crediamo molto».