“Sahara Racing Cup 2021”: in mostra la Panda che ha sfidato il deserto

Il pilota vercellese Edoardo Bodo Corona, è tornato dal deserto del Sahara vincitore: è terminata nei giorni scorsi la gara automobilistica su fondo sterrato e sabbioso la “Sahara Racing Cup 2021”. Da venerdì a domenica in piazza Cavour, a Vercelli, si potrà osservare da vicino la Panda 4×4 del 1987 che ha viaggiato per 6 giorni nel deserto.

«Siamo orgogliosi di questo risultato – dice il sindaco Andrea Corsaro – con questa vittoria il nome della Città di Vercelli ha attraversato il deserto».

L’Amministrazione Comunale ha patrocinato, infatti, l’iniziativa sportiva del pilota bicciolano che è stato affiancato nell’impresa dal collega Andrea Zambuto, con il quale si è alternato nei ruoli di pilota e navigatore.

«La gara è stata sfiancante – dichiara Edoardo Bodo Corona - al limite per le automobili, ma anche per i piloti». Nel deserto la temperatura si aggira intorno ai 52°, e la gara è riservata a “Fiat Panda Prima Serie”, automobili prive dei comfort delle macchine moderne. Inoltre, in aggiunta alle abilità di guida serve una grande capacità di orientamento, che è il fattore determinante. «Non puoi distrarti – spiega il pilota Corona – altrimenti rischi di perderti in mezzo al deserto, con il solo ausilio di bussola e GPS per trovare le coordinate. E’ un’esperienza significativa».