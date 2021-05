Sabato 8 maggio 'Many Hearts, One Love': il grande show musicale in streaming per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Many Hearts, One Love è uno spettacolo ideato e co-prodotto da Casta Diva Group, Blue Note Milano e Barley Arts, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che sarà disponibile in streaming da sabato 8 maggio 2021 alle ore 19.00, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Obiettivo dell’evento è supportare e sostenere i 14 milioni di volontari della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, operativi in 192 Paesi, che in quest’anno di pandemia hanno lavorato senza sosta.

La serata, che intende sottolineare quanto sia importante il gioco di squadra, vedrà salire sul palco del jazz club di via Borsieri più di 40 elementi fra musicisti, grandi interpreti e autori oltre ad alcuni grandi artisti internazionali che si collegheranno all’evento da varie parti del mondo: John McLaughlin, Malika Ayane, Olivia Trummer, Ermal Meta, Paolo Fresu Bebo Ferra & Nanni Gaias, Enrico Ruggeri, Tosca,Niccolò Fabi, Franco Mussida, Walter Rolfo, Don Pasta, Mauro Masi, Milo Manara, Stefano Di Battista e molti altri. Gli artisti sul palco saranno accompagnati da una House Band formata da 5 musicisti diplomati al CPM Music Institute di Milano e diretta da Federica Pellegrinelli, e dal celebrato GnuQuartet.

Un evento unico e davvero speciale, sotto la direzione artistica di Claudio Trotta e con la partecipazione di Chiara Buratti e Nick The Nightfly in qualità di presentatori e Radio Monte Carlo quale radio ufficiale dell’evento.

La preview del concerto verrà trasmessa sui canali Facebook e YouTube del Blue Note di Milano, mentre la versione integrale sarà disponibile sulla piattaforma VoD del Blue Note: il ricavato sarà devoluto alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC).

“Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare sul palco un concerto di questo calibro, con artisti internazionali di altissima qualità e soprattutto per un fine tanto importante e nobile” afferma Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group, azienda proprietaria del Blue Note di Milano. “Abbiamo fortemente voluto la realizzazione di “Many Hearts, One Love” soprattutto dopo il successo lo scorso anno di “The Heart Of Jazz”, il nostro primo concerto a favore di Croce Rossa Italiana, che, insieme agli altri tre concerti della serie, ha raggiunto ben mezzo milione di spettatori in 27 Paesi. Quest’anno ci auguriamo di superare quel risultato. Non è un caso, d’altra parte, che la parola “Heart”, cuore, sia presente in entrambi i nomi di questi eventi: crediamo molto nel progetto e soprattutto nella necessità di sostenere chi quotidianamente ci ha aiutato – e continua a farlo – in questo anno così difficile e con il cuore invitiamo tutti alla visione del concerto: mai come in questo caso è giusto dire che la musica fa bene e aiuta a fare del bene”, conclude De Micheli.

“L’8 maggio è sempre stato un momento di festa per i circa 14 milioni di volontari della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel mondo. Quest’anno tutto è diverso” sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). “La pandemia in atto e gli enormi sforzi che le varie Società Nazionali hanno compiuto e continuano a compiere per combatterla, sostenendo al tempo stesso qualsiasi tipo di vulnerabilità a prescindere dal Covid-19, non consente festeggiamenti. Questo, tuttavia, è il tempo della celebrazione, che significa il riconoscimento dello straordinario lavoro messo in campo dalle nostre volontarie e dai nostri volontari, un impegno inarrestabile su tutti i campi, come cita il nostro hashtag internazionale. E sono felice che ciò avvenga anche attraverso una grande serata di splendida musica e svago come “Many Hearts, One Love”. Perché, parafrasando Dostoevskij, è la bellezza – e aggiungerei anche la musica che ne è somma espressione –a salvare il mondo”, conclude Rocca.

“In un momento come questo, c’è bisogno di scendere in campo tutti insieme e alimentare la cultura dello stare insieme”. Così la pensa Claudio Trotta, direttore artistico dello spettacolo e fondatore di Barley Arts e di Slow Music. “In tempo di pandemia abbiamo capito che se da una parte non possiamo scegliere quello che accade, dall’altra possiamo fare la differenza. E questo è quello che fanno, ogni giorno, i volontari della Croce Rossa proteggendo i principi fondamentali di quella che chiamiamo Umanità. Insieme agli artisti, alle maestranze e agli autori stiamo orchestrando una narrazione appassionata volta a immaginare e sostenere un futuro che vuole per forza vederci uniti in un gioco di squadra dove l’interesse primario è il raggiungimento di in una Società equa, giusta e quindi più felice. Dobbiamo tutti impegnarci per alimentare la catena della gentilezza che rende la qualità del nostro vivere migliore. La gentilezza è terapeutica tanto quanto la musica che abbatte muri parlando un linguaggio universale, che è il linguaggio delle emozioni”, conclude Trotta.





CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, Cape Town, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, District, Casta Diva Events, G.2 Events, Casta Diva Financial Events, K2Com, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l’esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best Event Awards. È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell’Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia.

www.castadivagroup.com

BLUE NOTE MILANO, jazz club aperto nel 2003, si estende su una superficie di 1000 metri quadrati su 3 diversi livelli. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e da ogni posizione della platea e della balconata lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica: la struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di godersi appieno il concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti ed offre una cucina semplice ma raffinata, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che si può trovare solo in un jazz club. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Blue Note Milano e una volta a settimana Nick the Nightfly, mitico musicista e conduttore radiofonico, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese.

www.bluenotemilano.com

BARLEY ARTS, fondata da Claudio Trotta, da anni è tra i protagonisti della scena italiana e internazionale come promoter indipendente e solido punto di riferimento in materia di organizzazione di eventi e produzione musicale. Oltre ad aver organizzato concerti di grandi artisti italiani e internazionali quali Bruce Springsteen, AC/DC, Queen, Kiss, Phil Collins, Mika, Niccolò Fabi, Loreena McKennitt, Ben Harper, Anderson Paak, Flaming Lips, John Butler, The White Buffalo e moltissimi altri, ha prodotto in Italia lo spettacolo musicale We Will Rock You, con i brani dei Queen eseguiti dal vivo da una band formata per l’occasione, e l’imponente spettacolo Walking with Dinosaurs, con giganteschi dinosauri in scena nei più grandi palazzetti italiani. Da anni Barley Arts è attiva anche nell’ambito delle manifestazioni gastronomiche e ha ideato il più famoso festival italiano di food truck di qualità, STREEAT Food Truck Festival, che da anni anima le piazze di molte città italiane con le tappe della sua tournée, oltre al Lombardia Beer Fest, che riunisce i migliori birrifici artigianali del Nord Italia.

www.barleyarts.com

CLAUDIO TROTTA è un produttore artistico italiano, attivo nella realizzazione di spettacoli di musica dal vivo, food truck festival, musical e show di edutainment. È tra i fondatori di Yourope, Associazione che raggruppa i principali Festival Musicali Europei, e di Assomusica, l’Associazione dei promoter e produttori di concerti italiani. In oltre quarant'anni di carriera ha prodotto e promosso più di quindicimila concerti di artisti italiani e internazionali in tutto il mondo – tra i quali Guns’n Roses, Ligabue, Pearl Jam, Ray Charles, Norah Jones, Frank Zappa – oltre a festival di ogni genere, eventi gastronomici, show di edutainment e spettacoli musicali. Nel 2017 organizza al Teatro Franco Parenti di Milano la prima conferenza mondiale La Negazione del Secondary Ticketing – Dall’artista al Consumatore sul fenomeno del cosiddetto bagarinaggio elettronico; nello stesso anno, pubblica per Mondadori Electa la sua autobiografia No Pasta No Show. Nel 2018 fonda Slow Music, Associazione no profit il cui scopo è creare una rete di cooperazione tra gli operatori del settore e i fruitori di musica. Insieme al Comitato Esecutivo di Slow Music e a un lungo elenco di collaboratori – tra i quali show designer, medici e consulenti nell’ambito della sicurezza sul lavoro – costituisce un gruppo di lavoro che dà vita a Vengo anch’io… per sentire l’effetto che fa e successivamente a #ricominciamo, la proposta di un protocollo di ripresa delle attività di spettacolo e musica dal vivo alla fine dell’emergenza sanitaria, che viene inviata a tutti gli enti governativi e alle associazioni di categoria. Nel 2020 il Comune di Milano gli conferisce la medaglia d'oro dell'Ambrogino d'Oro.