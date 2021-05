Stecco: «Tturno di Polizia locale anche di sera»

Riceviamo e pubblichiamo.

Totale solidarietà alle Forze dell'Ordine che, non senza difficoltà, continuano a svolgere un lavoro di tutela e sicurezza

e massima condanna verso chi non ne rispetta il ruolo e l’autorità che rappresentano. L’aggressione avvenuta a Vercelli ai danni di una poliziotta è molto grave, ma anche il segnale che qualcosa debba essere migliorato soprattutto in periodo pandemico.

Sono convinto, e lo dico da anni al di là del fatto singolo di cronaca, che il capoluogo dovrebbe avere nel fine settimana una maggiore integrazione dell’attività delle forze dell'ordine con la Polizia Municipale. Penso, per esempio, a un terzo turno serale di quest’ultima da organizzarsi al sabato e alla domenica.

Non si può dare per scontato che vada sempre tutto bene e nemmeno lasciare alle forze dell'ordine i controlli o gli interventi legati alla movida. Non dimentichiamo che, in questi tempi, una maggiore quantità di pattuglie in circolo rientra nell'interesse anche dei cittadini che devono sentirsi tutelati.

L’amministrazione comunale sta lavorando sulla questione e cercando di impiegare maggiori risorse a bilancio al fine di attivare nuove assunzioni. Il fine rimane la realizzazione di questo turno aggiuntivo, chiaramente sempre più indispensabile.



Così in una nota il presidente della commissione regionale Sanità Alessandro Stecco