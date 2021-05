Stecco: «Dal Piemonte 60 progetti per innovare la sanità»

Sessanta progetti per fare in modo che la sanità risponda alle sfide cruciali evidenziate nell'emergenza Covid. A parlarne, nel corso della discussione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il presidente della commissione Sanità, Alessandro Stecco che, in una nota, precisa: «Nella proposta del Piemonte sulla missione M6, dedicata all’assistenza sanitaria, le priorità della nostra Regione sono la digitalizzazione del SSN e le reti di prossimità per l’assistenza territoriale, evidentemente in stretta integrazione con la necessità e le iniziative di programmazione sanitaria e di riconfigurazione dell’organizzazione dei servizi sanitari e della loro disciplina alla luce delle esperienze maturate in questi mesi: i 60 progetti presentati mirano, dunque, a essere una risposta a due sfide che sono state evidenziate come cruciali nella crisi Covid».

Stecco precisa poi che «Questo passaggio è essenziale per superare la visione che pone al centro solamente la struttura ospedaliera: valorizzando il ruolo del distretto della salute e della coesione sociale. Incrementare la dotazione di risorse e creare infrastrutture, anche e non solo, digitali, in modo da garantire l’autonomia e soddisfare i bisogni del territorio, mantenendo al centro l’assemblea dei sindaci e delle parti sociali. Una medicina sempre più di prossimità e più domicliare».

L'obiettivo è concretizzare una forte rete di assistenza primaria, diffusa capillarmente, collegata all’area socio-sanitaria per la presa in carico dei cittadini, in particolare di coloro che sono affetti da patologie croniche e degenerative, sempre più numerose.

Oltre a questo è essenziale la costituzione di centri e reti di alta qualificazione per la gestione della cronicità, della disabilità, della complessità sanitaria e del fine vita e conversioni o adeguamenti di strutture residenziali, hospice e centri Alzheimer.

Conclude il presidente Stecco: «Ricordiamo che il Piemonte ha una popolazione sempre più anziana e in diminuzione, con un milione e centomila ultra 65enni il Piemonte ed è al secondo posto in Italia, dopo la Liguria, per invecchiamento della popolazione. È necessario, perciò, promuovere la cultura dell’invecchiamento attivo, con politiche che favoriscano la fattiva partecipazione alla comunità e il miglioramento della qualità della vita e anche in questa direzione è orientata la progettualità attuale e futura. Mi sento di ringraziare tutti gli enti locali, con i loro uffici e i loro tecnici, che si sono raccolti in modo attivo e collaborativo assieme agli stakeholders locali e alla regione. Per la provincia di Vercelli un particolare plauso a tutto l’ente e al presidente Botta, oltre che ai Comuni, per la capacità dimostrata di raccogliere progetti validi e molto impattanti frutto di anni di collaborazione tra sindaci e Provincia e alla maturità di queste istituzioni».