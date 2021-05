Due offerte per la Cerutti

Ci sarebbero due manifestazioni di interesse per la Cerutti acquisite, nella giornata di martedì 4 maggio: una sarebbe della multinazionale Bobst di San Giorgio Monferrato, l'altra e della cordata Rinascita che vede coinvolta la famiglia Cerutti e altri imprenditori. Ancora non sono noti i contenuti delle offerte: per i 240 lavoratori del gruppo, dunque, la situazione resta interlocutoria.

Molto stringata, in proposito, la nota dei curatori fallimentari di Cerutti Packaging Equipment spa e Officine Meccaniche Giovanni Cerutti spa, Ignazio Arcuri e Salvatore Sanzo, che parlano genericamente di "alcune manifestazioni di interesse" e, in una nota stampa, precisano: «Le manifestazioni di interesse sono attualmente al vaglio dei curatori ai fini della individuazione del perimetro aziendale sul quale attivare in tempi rapidi la procedura di vendita competitiva, accompagnata da apposita negoziazione con i sindacati nell’ambito dell’art. 105 legge fallimentare».