Incidente tra mezzi pesanti sulla Torino - Milano

Incidente lunedì mattina intorno alle 5.30 sull’autostrada Torino Milano poco dopo il casello di Novara Est in direzione Milano. Si sono scontrati un furgone e un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il 118 e personale della Società Autostrade. I Vigili del fuoco del comando di Novara, sono intervenuti con una autogru per spostare e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

L’incidente ha causato lunghe code fino al casello di Marcallo Mesero e allo svincolo per Malpensa. Non ci sono al momento notizie di feriti.