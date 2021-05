Due gattinaresi in CSEN Piemonte

A distanza di pochi mesi dalle elezioni dei Comitati Provinciali CSEN, si sono svolte le elezioni del Comitato Regionale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) l’Ente di Promozione Sportiva numero 1 in Italia. Nel nuovo consiglio direttivo sono stati eletti 2 gattinaresi, nel ruolo di Vice Presidente Regionale il Maestro di Taekwondo Franco Barattino (già presidente del comitato CSEN Vercelli) e in quello di Segretario l’Avvocato Mariella Goldin (già presidente CSEN Novara) che affiancheranno il Presidente Regionale Gianluca Carcangiu nella promozione sportiva in Piemonte.