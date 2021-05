L’Europa a portata di mano in tutte le regioni italiane: al via la nuova rete dei centri EUROPE DIRECT anche in Piemonte

Parte il 1° maggio la nuova generazione dei centri EUROPE DIRECT per il periodo 2021-25. Per l’Italia saranno attivi ben 45 centri, che aiuteranno la Commissione europea e il Parlamento europeo a diffondere informazioni e opportunità offerte dall’Unione europea in tutte le regioni del nostro Paese.

I nuovi centri EUROPE DIRECT promuoveranno anche un coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello regionale, per facilitare l’accesso dei cittadini e delle imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei.

Avvicineranno la Commissione alle esigenze dei territori e coinvolgeranno i cittadini fornendo informazioni a 360° sull’Unione europea, dalla risposta alla pandemia di COVID-19, a NextGenerationEU e alle transizioni verde e digitale.

Lavoreranno con le scuole e gli insegnanti per promuovere la cittadinanza europea attiva e favoriranno dialoghi e dibattiti sui temi europei, anche nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Dal 1° maggio sarà possibile localizzare i nuovi centri EUROPE DIRECT italiani e quelli di tutta l’UE sulla nuova mappa interattiva.

Di seguito i dettagli della nuova rete italiana: