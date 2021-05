Incidente in moto: vercellese finisce in ospedale a Biella

E' finito in ospedale un centauro vercellese rimasto coinvolto in un incidente nella zona di via Case Sparse, a Biella: nello scontro con un'auto, l'uomo è precipitato a terra dal suo motociclo riportando alcune contusioni. Sul posto si sono portati i sanitari del 118, insieme alla Polizia, che l'hanno trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Nel weekend del 1° maggio, nel biellese ci sono stati diversi sinistri stradali. Un tamponamento tra due automezzi è avvenuto nella giornata di sabato in via Pietro Micca, a Biella: fortunatamente le due donne alla guida sono rimaste indenni; lievi danni, invece, per entrambi i mezzi. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia che stanno procedendo con gli accertamenti di rito.

Nella serata di ieri, 2 maggio, si sono registrati due sinistri: il primo è avvenuto di fronte al cimitero di Cavaglià con due auto danneggiate. Anche in questo caso nessuno dei conducenti ha riportato traumi nell'impatto.