“Obiettivo verde": un concorso fotografico dedicato alla natura

Si intitola “Obiettivo verde: vercellae naturalis”, il concorso fotografico lanciato dall'amministrazione comunale che invita i vercellesi a osservare da dietro l'obiettivo tutti gli elementi della natura: paesaggi non antropizzati, parchi pubblici del territorio vercellese ed anche giardini privati, piante e fiori da appartamento. «Abbiamo voluto organizzare un concorso fotografico che avesse come oggetto la natura – spiega il sindaco Andrea Corsaro – per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali del territorio vercellese e del verde cittadino sia pubblico sia privato, attraverso la fotografia”.

A sfidarsi a colpi di click fotografi amatoriali divisi in due categorie: junior, da 8 a 18 anni, e senior. Sono anche invitati ad inviare le loro opere, fuori concorso, i fotografi professionisti.

«Abbiamo scelto la tematica del verde, in termini di pensiero positivo, come simbolo di riapertura – dice l’Assessore Emanuele Pozzolo – anche la premiazione avverrà all’aperto, in un’area verde cittadina».

In premio, per i primi cinque classificati delle due categorie, ci saranno buoni da spendersi da un florovivaista della città «Un premio che consentirà ai vincitori di rendere ancora più verdi e colorate dai fiori le rispettive abitazioni o giardini», ha detto il sindaco annunciando il concorso nelle comunicazioni sull'attività amministrativa. Al termine del concorso, durante la cerimonia di premiazione, vi sarà l’apposizione di una targa ai piedi un albero, in un parco pubblico, che riporterà i nomi dei vincitori del primo premio, delle due categorie. La targa conterrà un QR-code che rimanderà alla galleria fotografica delle foto posta sul sito Città di Vercelli.

Le fotografie dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021, in formato PNG JPG JPEG, all’indirizzo e-mail urp.comune@comune.vercelli.it indicando come oggetto “Concorso Fotografico - OBIETTIVO VERDE: VERCELLAE NATURALIS ". Il bando di concorso ed il regolamento si trovano on-line sulla home page del sito Istituzionale Città di Vercelli.