Concordia: l'ex "diamante" prima e dopo. Rifiuti rimossi e area ripulita

Così come era stato promesso nel corso del sopralluogo di due settimane fa, il Comune ha ripulito l'ex diamante del rione Concordia. Il campetto utilizzato in passato per baseball e softball era diventato una vera e propria discarica a cielo aperto, con tanto di baracche abusive, un camper abbandonato e strutture in muratura erette senza autorizzazione.

In questi giorni il Comune ha provveduto a ripulire l'area, rimuovendo tutti i materiali abbandonati e i rifiuti abbandonati e tagliando l'erba. Spariti anche dalla zona limitrofa al campo la fila di carrelli da supermercato, giunti chissà come in zona e abbandonati ancora legati gli uni agli altri.

«Un segnale - aveva detto nel corso del sopralluogo il vicesindaco Massimo Simion - della volontà dell'amministrazione di riqualificare il rione, restituirgli decoro e creare spazi che possano essere fruibili dalla popolazione e dai giovani».

Nelle intenzioni dell'amministrazione, come era stato anticipato nel medesimo sopralluogo, la zona dell'ex diamante dovrebbe diventare uno spazio di incontro e gioco per i ragazzi. La rimozione dei rifiuti è il primo passo.