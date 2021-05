Le pagelle della Pro vista a Carrara

SARO: 6,5

Una bella uscita, poi ordinaria amministrazione. Un campionato comunque da incorniciare

HRISTOV: 6,5

Prestazione sicura, tanta corsa, anche, a dar manforte alla catena di destra.

MASI: 6,5

Un passaggio sbagliato nel finale, ma per il resto ha disputato una ottima gara (annientando Marilungo che non è un cliente facile).

AURILETTO: 6

Buona gara. Peccato per quel gol annullato

CLEMENTE: 6,5

Nel primo tempo ha dominato la fascia destra, è calato nella ripresa.

AWUA: 6,5

Onnipresente.



EMMANUELLO: 6,5

Si è sacrificato in interdizione, ha corso, ha cercato il gol....



GATTO: 5,5

Gara generosa, ma commette un errore sotto porta che pesa quanto un penalty sbagliato

DELLA MORTE: 5,5

Dopo gli errori di Rolando e Comi è arrivato anche il suo (pesano, in questa stagione). Insomma, prova macchiata da quel rigore maledetto. Poi ha giocato, anche bene, però...

ZERBIN: 6,5

In crescita rispetto alle ultime apparizioni.

COSTANTINO: 6

Poco servito, poco pungente (bello il velo per Zerbin, su cui è stato commesso il fallo da rigore) e sfortunato quando ha preso il legno.

NIELSEN: 6,5

Ha tessuto trame e corso, anche.



IEZZI: 6,5

Freschezza e vivacità alla manovra con lui in campo.



COMI: 6

Bei fraseggi con i compagni, poco efficace in area.



ROLANDO: 5,5

Non ha trovato il guizzo vincente



RIZZO: ng.

Si è visto poco.

MODESTO: 6,5

Gara preparata bene e giocata bene dalla squadra. Buona prestazione, insomma. Un po' di sfortuna e la Carrarese (che sembrava giocasse per la vita) hanno impedito la conquista dei tre punti. Il bilancio finale dice 31 punti all'andata e 32 al ritorno. Si va avanti, comunque: secondo turno dei play off.