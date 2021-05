Anche i vigili sbagliano... Multe da annullare il primo maggio

Anche i vigili... sbagliano (a volte). Lo dice senza polemiche il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni relative alle multe per divieto di sosta comminate nella giornata di sabato nella zona di via Sesone, in centro città.

Sanzioni in parte emesse nei confronti di chi ha parcheggiato l'auto "a caso", violando le norme del codice delle strada, e in parte nei confronti di chi non aveva esposto il tagliano della sosta a pagamento prevista lungo il tratto da lunedì a sabato (festivi esclusi).

E, quando alla sera, attraverso i social, qualcuno dei multati ha sollevato il problema di aver ricevuto la sanzione nonostante il primo maggio sia un festivo, i commentatori si sono scatenati.

Alla fine è il sindaco Paolo Tiramani, dopo aver parlato con il comandate della Polizia locale, a chiudere la questione: «Alcune multe sono state comminate per parcheggi selvaggi - fa sapere il primo cittadino - e queste andranno pagate. Le altre, se riguardano mancati tagliandi o disco orari non esposti sono da annullare in autotutela perché emesse in un giorno festivo. Abbiamo quattro vigili alle prime armi: possono sbagliare anche loro. Recatevi al comando e chi nel giusto, riceverà giustizia».