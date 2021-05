Fillea Cgil: «Incidenti nei cantieri: serve sicurezza, non l'indignazione del giorno dopo»

E' Primo Maggio assai complesso quello che arriva nel secondo anno di pandemia, con posti di lavoro persi e tante emergenze ancora da affrontare. Tra queste la lunga scia delle morti sul lavoro: uno stillicidio che non si è fermato neanche nella settimana che porta alla Festa dei Lavoratori.

«Nei cantieri edili piemontesi - si legge in una nota di Fillea Cgil - siamo di fronte a una strage: giovedì un altro drammatico incidente ad Alessandria, nel cantiere Amazon dove, secondo informazioni ricevute direttamente dallo Spresal, pare abbia ceduto lo zoccolo di sostegno di una trave, causando al momento una vittima, un altro lavoratore gravissimo, oltre ad altri quattro colleghi rimasti feriti, tre in maniera seria e uno lieve. Si tratta di dipendenti di tre differenti aziende che lavoravano in sub appalto».

Per il Segretario Generale Fillea Cgil Piemonte, Massimo Cogliandro, «quanto sta accadendo è inaccettabile, in tutto il Piemonte continua la strage di lavoratori che escono di casa al mattino per recarsi a lavoro e non far più ritorno dalle loro famiglie, ma la cosa più drammatica è il riproporsi scientificamente della solita equazione che vede alla ripartenza dell’economia e del lavoro, la esponenziale e parallela crescita di infortuni e morti nei cantieri. E la politica cosa fa? Immagina di smantellare il codice appalti».

Alessandria, ma nei giorni precedenti anche Torino e ancora prima Asti, sono stati teatro di gravissimi incidenti e, secondo Fillea Cgil non si può assistere inermi a questa strage e non si può neppure continuare con la solita storia dell’indignazione del giorno dopo.

«Non a caso - sottolinea Cogliandro - il sindacato viene da una settimana di sciopero a oltranza nei cantieri del Terzo Valico, proprio sui della temi della sicurezza e della salute dei lavoratori. Oltre ad eventuali iniziative unitarie, abbiamo intenzione di chiedere un incontro al Prefetto di Alessandria e anche all’Assessore Regionale con delega alla sicurezza. Noi - dichiara il segretario generale degli edili piemontesi - abbiamo delle proposte unitarie e importanti in materia di sicurezza e regolarità sul lavoro e vorremmo avanzarle, la sola indignazione del giorno dopo non basta per fermare le morti nei cantieri».