L'Asl Vercelli supera lo stress test vaccini: iniettate 1.732 dosi in un giorno

Anche l'Asl Vercelli supera lo stress test vaccini, stabilendo il record di 1.732 dosi somministrate in una sola giornata. E' più che positivo il bilancio di giovedì, quando, in occasione dell'apertura dell'hub vaccinale del Globo, l’Asl si è messa alla prova per il giorno in cui verranno consegnate più dosi.

L'Azienda vercellese, così come tutte le altre del Piemonte, aveva un proprio obiettivo da centrare: 1.544 dosi, ma lo ha ampiamente superato, dando il proprio contributo al record regionale di oltre 47mila vaccinazioni.

Nella giornata di venerdì, invece, sono stati vaccinati tutti i 141 detenuti della casa circondariale di Vercelli.

leggi anche: GIORNATA DI VACCINAZIONI IN CARCERE

«Il dottor Federico Maggi ha guidato una équipe dell'Asl che ha vaccinato 141 persone nella sala teatro della Casa circondariale - si legge in una nota dell'azienda -. La vaccinazione è stata anticipata da una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai detenuti ed è stata realizzata con la collaborazione e il supporto del personale della struttura: una collaborazione di successo, poiché tutti i detenuti hanno aderito alla campagna».