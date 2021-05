Il mondo della cultura riparte da "I segreti della Vercelli Medioevale"

Riapre in Arca "I segreti della Vercelli Medioevale" - la mostra documentaria e multimediale che resterà allestita fino al 27 giugno - e il mondo della cultura, dell'arte e del turismo cercano di riannodare quei fili spezzati dall'emergenza epidemiologica che, per tutto l'inverno, ha fermato le attività in presenza.

«E' un segno di ottimismo - dice il sindaco Andrea Corsaro, aprendo le porte di San Marco -: nonostante questa lunga emergenza sanitaria, vogliamo tornare ad ammirare con gli occhi e con la mente le ricchezze della città di Vercelli, comprenderne la sua lunga storia, ammirare documenti unici, pergamene esposte per la prima volta insieme. In questi mesi il Comune ha lavorato al recupero della quarta navata di San Marco, la cappella Pettenati, con il suo straordinario affresco di San Nicola da Tolentino. Questi spazi hanno tante sorprese da offrire alla città e il Comune sta cercando con tenacia di rimettere insieme e tornare a rendere visibile a tutti ciò che il corso della storia ha diviso».

Prima tappa proprio la riapertura della mostra: “I segreti della Vercelli Medioevale", realizzata con l'Arcidicesi e curata da Daniele De Luca, offre un viaggio attraverso secoli che per Vercelli furono gloriosi e consente di ammirare documenti e pergamene che testimoniano il ruolo della città sullo scenario italiano ed europeo: dalla Pace di Costanza al Codice Biscioni fino al Vercelli Book, per arrivare, nella sala finale, al suggestivo video dedicato al Crocifisso ottoniano del Duomo. Ad accompagnare il visitatore attraverso le preziose testimonianze selezionate dagli archivi comunale e di Stato e dall'archivio capitolare della Diocesi, sono le clip con gli interventi in cui lo storico Alessandro Barbero spiega i documenti e il contesto storico nel quale vennero prodotti.

La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle ore 19: l'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare scrivendo una e-mail all'indirizzo di posta elettronica: prenotazioni.vercelli@gmail.com , oppure rivolgendosi al numero 380/1868799, contattabile dalle 10 alle 18 da martedì a domenica.

«E' una mostra che va a toccare le radici più profonde della città di Vercelli - ricorda il presidente di Atl, Pier Giorgio Fossale -. Dobbiamo avere radici profonde e ali forti per volare oltre questo momento difficile: il settore della cultura, del turismo e di tutto quello che è ad essi collegato, devono poter ripartire dopo aver subito danni tremendi. Nella sua lunga storia l'umanità ha sempre superato le epidemie. Bisogna rispettare le regole di prudenza e utilizzare gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione, ma la cultura, l'arte e la bellezza sono strumenti che consentono davvero alla comunità di ripartire».