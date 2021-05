La Final Four di A2 di hockey pista si disputerà a Vercelli.

Il Palapregnolato del quartiere Isola che ospiterà la Final Four di A2. (foto Chiara Jett Tugnolo)

La Final Four di serie A2 di hockey pista si disputerà a Vercelli. Engas Hockey Vercelli, quindi, si giocherà in casa, al Palapregnolato, sabato 22 maggio e domenica 23 la promozione in A1.

La delibera della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) è giunta nella tarda serata di ieri, giovedì 29 aprile e ha valutato la proposta della società piemontese maggiormente idonea rispetto a quella presentata da CGC Viareggio.

Questo il programma della due giorni decisiva:

sabato, alle ore 15 e alle 18, verranno disputate le due semifinali;

le squadre vincitrici si affronteranno per la finalissima domenica alle 18, dopo la finale per il terzo e quarto posto delle ore 15.