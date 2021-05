Il Tar Piemonte riapre i centri commerciali e la media distribuzione

Il Tar Piemonte ha sospeso l'efficacia del decreto con il quale il presidente della Giunta Regiona, Alberto Cirio, aveva disposto la chiusura della media e grande distribuzione nella giornata di sabato primo maggio.

La decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato nella giornata di venerdì da Federdistribuzione: nel decreto del Tar si rileva come il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 15 - 21 aprile è di 159.7 casi per 100.00; tutte le province presentano tasso di incidenza inferiore a 250 casi per 100.000 abitanti; dalle relazioni pervenute dalle Asl nelle giornate del 20 e 22 aprile relative all’identificazione di nuovi focolai comunitari e di aree territoriali in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ha determinato alto rischio di diffusività o malattia grave, non si evidenziano situazioni critiche per cui viene segnalata la necessità di introdurre misure restrittive aggiuntive.

Inoltre, segnalano i giudici, la possibilità di evitare assembramenti è minore nelle strutture della media e grande distribuzione piuttosto che nei negozi di vicinato. Di conseguenza la richiesta di sospensiva viene accolta: sabato anche media e grande distribuzione potrà restare aperta.