Elementare Rodari: riparato il guasto che ha causato l'allagamento

Il primo danno, la rottura del tubo che ha causato l'allagamento alla scuola elementare Rodari, è stato riparato dai dipendenti comunali già nella giornata di venerdì. E, per fortuna, il danno sembra essere meno grave di quanto apparso in un primo momento. Una volta riparato il guasto, infatti, l'impianto idraulico è tornato a funzionare correttamente. Dopo la sospensione delle lezioni alla scuola elementare di via Borsi - sospensione che si era resa necessaria nel pomeriggio di giovedì per un allagamento - il Comune è subito intervento con i propri mezzi e personale per ripristinare quanto prima i locali.

«Lunedì - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Simion - è atteso il controllo da parte del tecnico che dovrà certificare il corretto funzionamento degli impianti e poi da parte comunale il problema potrà dirsi superato e comunicheremo al dirigente scolastico la possibilità di riaprire».