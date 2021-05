Giornata di vaccinazioni anche al carcere di Billiemme

Tutti i detenuti del carcere di Vercelli hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19. E così anche Billiemme, grazie alla collaborazione tra Polizia Penitenziaria e personale medico, ha avuto la sua sede vaccinale ad hoc: la sala teatro ha infatti ospitato le postazioni per la somministrazione delle dosi.

«La capillare attività preventiva di informazione sui vantaggi e sui rischi collegati ai vaccini ha prodotto un buon risultato - rileva in un post Valeria Climaco, responsabile dell'area educativa del penitenziario -. Un importante passo in avanti che tutela la salute della comunità penitenziaria e avvicina la ripresa delle attività in presenza e quindi dei rapporti con la comunità esterna. Si torna a sperare e a intravedere luce».

Tra l'altro, secondo i dati periodicamente diffusi dal Sappe, sindacato di Polizia Penitenziaria, la struttura vercellese è tra quelle che, in Piemonte, meglio hanno retto l'urto della pandemia riuscendo a tutelare, attraverso l'applicazione di rigidi protocolli sanitari, la salute di operatori e detenuti.