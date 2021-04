Liceo Avogadro e comprensivo di Santhià si aggiudicano la sfida digitale

In diretta streaming sul Canale You Tube dell’Istituto Cavour, il 28 aprile si è svolto l’evento “Premio Scuola Digitale 2020-2021- Fase provinciale Vercelli”.

Perfetta l’organizzazione della manifestazione, che ha visto in gara scuole del primo e del secondo ciclo di Istruzione: una sfida tra scuole che ha emozionato, coinvolto e interessato tutti coloro che hanno partecipato all’incontro.

Siamo nell’era del digitale: la DaD ha offerto una nuova opportunità, quella di integrare la didattica tradizionale, e l’evento che ha coinvolto la nostra scuola oggi ne è un’ eloquente dimostrazione.

La DaD non va subita, ma bisogna puntare su forme e modi utili per aprire nuovi orizzonti a studenti, docenti e a tutta la comunità scolastica.

Il “Premio Scuola Digitale” (PSD) mette in evidenza i punti di forza di un nuovo modo di fare didattica che ben si integra con la pratica quotidiana.

I ragazzi, gli insegnanti e tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione di questo momento sono da ringraziare per l’impegno, per la creatività, per le competenze tecnologiche acquisite e utilizzate per produrre veri e propri capolavori.

Dopo i video-messaggi del Presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, e della dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Concetta Parafioriti, Anna Nervo, a nome dell’EFT Piemonte ha svolto il primo intervento di una mattinata ricca di piacevoli sorprese.

Dalla regia dell’Istituto Cavour il dirigente scolastico Paolo Massara ha aperto con entusiasmo un’interessante mattinata e con lui tutto il team dell’Istituto, che da mesi ha lavorato per la realizzazione della manifestazione in modo encomiabile.

Il digitale è un mondo amato da ragazze e ragazzi: grazie al PSD si sono messi in gioco e, con competenza, hanno dimostrato che “tocca a loro” pensare al futuro. Tante le tematiche affrontate nei lavori delle varie scuole che hanno vissuto una sana competizione in cui c’è stata un’osmosi, uno scambio di vedute, di progetti messi tra loro in relazione. Un applauso quindi a tutti i partecipanti, ai bambini e ai ragazzi che hanno realizzato i lavori e li hanno presentati a distanza, accompagnati dai loro insegnanti.

Il professor Massara ha fatto l’appello come è tradizione nella scuola, quando si entra in classe, quando si entra in contatto con la presenza degli studenti, presenti a scuola, presenti alla vita, presenti al futuro, il nostro futuro.

Ed ecco le scuole del primo ciclo di Istruzione partecipanti: Istituto comprensivo “S. Ignazio da Santhià” di Santhià, Istituto comprensivo Lanino di Vercelli, Istituto comprensivo Don Evasio Ferraris di Cigliano, Istituto comprensivo di Trino, Istituto comprensivo Galileo Ferraris di Livorno Ferraris, Istituto comprensivo Rosa Stampa di Vercelli, Istituto comprensivo Galileo Ferraris di Vercelli, Istituto comprensivo di Borgosesia, Istituto comprensivo di Varallo.

Tra le tematiche trattate nei lavori l’ecologia, la digitalizzazione delle fiabe, l’inclusione, il ricordo della Shoah, da non dimenticare mai, la scuola da casa, la voglia di “voltare pagina”, una bella filastrocca per “tutti quanti” di Gianni Rodari in digitale scandita dalla metrica, un viaggio ideale e virtuale in Olanda…

Dopo ogni presentazione la Giuria ha rivolto agli studenti alcune domande su quanto prodotto. L’entusiasmo è contagioso e i risultati fanno ben sperare in questi giovani che hanno dato il meglio di sé.

Il Premio digitale infatti promuove le eccellenze a scuola. Il verdetto e la premiazione sono stati difficili per i giurati che hanno dovuto valutare lavori davvero ‘tutti ben fatti’.

La giuria per le scuole del primo e del secondo ciclo di Istruzione era composta da cinque componenti, esperti di tecnologie didattiche e rappresentanti delle Istituzioni del territorio.

Hanno avuto l’arduo compito di stilare una classifica Anna Alessandra Massa dell’Ufficio Scolastico Regionale, referente del Piano Nazionale Scuola Digitale, Gianna Poletti, consigliere comunale di Borgosesia e delegata provinciale, Anna Maria Franceschinis, docente all’Università del Piemonte Orientale, Maria Paola Cometti, responsabile del Servizio promozione economica, mediazione e sviluppo nuovi servizi della Camera di Commercio, il professor Enrico Gallotto dell’Equipe Formativa Territoriale del Piemonte.

Dopo un’accurata analisi dei prodotti delle scuole, la Giuria ha proclamato il vincitore!

Sul podio l’Istituto comprensivo “S. Ignazio da Santhia’” con il Progetto “Alla scoperta del coding unplugged” (punti 47 su 50). Sarà la scuola di Santhià ad accedere alla fase regionale a Torino e a rappresentare la nostra Provincia. Alla scuola vincitrice un buono di mille euro per lo sviluppo del progetto.

Al secondo posto si è classificato l’Istituto comprensivo di Trino con il Progetto “Per non dimenticare” (punti 46.25 su 50).

Terzo classificato l’Istituto comprensivo di Livorno Ferraris con il Progetto “Ludus”(punti 42.50 su 50).

Gli istituti classificati al secondo e terzo posto sono stati premiati con buoni da 500 e 250 euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature informatiche. A tutti un grande applauso e un ringraziamento per gli splendidi lavori realizzati.

La dottoressa Massa ha sottolineato che tutti i progetti meritavano per creatività, per l’utilizzo adeguato del digitale, per la bella partecipazione di tutti, per le emozioni donate, per la qualità dei progetti.

I complimenti da parte della giuria sono stati rivolti a tutti: ai ragazzi, ai docenti, agli organizzatori, alla scuola che ha organizzato l’evento.

Il dirigente scolastico Paolo Massara ha riaperto la manifestazione invitando le autorità a portare il proprio saluto e ha ricordato la presenza sul nostro territorio di un’équipe formativa di docenti volta a promuovere a tutto campo le competenze digitali: l’EFT Piemonte.

Dopo un secondo intervento di Anna Nervo, dedicato alle STEM ‘al femminile’, ha avuto inizio una sana competizione tra i seguenti istituti, con presentazioni di video e pitch:

Istituto di Istruzione Superiore “D’Adda” di Varallo, Istituto di Istruzione Superiore “C. Cavour” di Vercelli, Istituto di Istruzione Superiore “Gaudenzio Ferrari” per la Valsesia, Istituto di Istruzione Superiore “F. Lombardi” di Vercelli, Istituto di Istruzione Superiore Avogadro di Vercelli.

E dopo l’appello la gara ha avuto inizio.

Anche qui le competenze e la bravura delle studentesse e degli studenti dei singoli istituti sono state messe in evidenza. Interessanti e innovative le tematiche affrontate nei vari progetti: dalla robotica, all’Educazione civica, alla riabilitazione fisioterapica, all’inclusione, ai giochi di ruolo, all’ambiente, alla creazione di robot.

Difficile scegliere, ma un verdetto è giunto per tutti i partecipanti in trepida attesa.

Così si è espressa la Giuria: al primo posto l’Istituto di Istruzione Superiore Avogadro con il progetto “AXER & RCY” (punti 48.50 su 50). E’ questa la scuola ad aver diritto a partecipare alla fase regionale del “Premio Scuola Digitale” a Torino, che riceverà i mille euro di buono per lo sviluppo del progetto.

Secondo classificato l’Istituto di Istruzione superiore Cavour con il progetto “Body Move” ( punti 42.45 su 50).

Terzo classificato l’Istituto di Istruzione superiore Ferrari” della Valsesia con il progetto “FerMer Robotics ‘Equipe” (punti 42 su 50).

Come per il primo ciclo, anche gli istituti classificati al secondo e terzo posto sono stati premiati con buoni da 500 e 250 euro da utilizzare per l’acquisto di attrezzature informatiche.

A conclusione di una mattinata ricca di stimoli e di idee creative è risultata evidente l’importanza di puntare, di investire sulla tecnologia digitale, che è il futuro della scuola e oggi è già realtà.