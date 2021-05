Rapina in gioielleria finisce in tragedia, due morti sull'asfalto

Finisce in tragedia una tentata rapina ai danni della gioielleria di frazione Gallo, a Grinzane, in provincia di Cuneo. Si tratta della Gioielleria Mario Roggero, al civico 71 della centrale via Garibaldi.

Ci sono due persone morte a terra, in strada. Scene davvero da far west per la frazione del centro langarolo, sulla direttrice tra Alba e Barolo, che ha vissuto attimi di autentico terrore.

I fatti sono accaduti attorno alle 18.30, quando tre uomini armati avrebbero preso di mira l'esercizio commerciale. Ne sarebbe scaturita una sparatoria, sulla quale si sta cercando di fare luce. A fare fuoco sarebbe stato il gioielliere. Gli uomini a terra sarebbero due rapinatori. Il terzo uomo sarebbe invece riuscito a fuggire. Sul posto stanno operando i carabinieri.

La gioielleria di via Garibaldi era già stata vittima di una rapina alcuni anni fa, nella mattinata del 22 maggio 2015. Allora i rapinatori picchiarono il titolare, Mario Roggero, e legarono le due figlie, poi chiuse in bagno, prima di darsi alla fuga con gioielli e orologi. L’allarme venne dato dalle ragazze, riuscite a liberarsi.