Approvato il bilancio Asm: dividendo da due milioni per il Comune di Vercelli

Nonostante l’anno caratterizzato dalla pandemia, che ha pesantemente condizionato l’attività economica dell’intero Paese, Asm Vercelli conferma i positivi risultati già raggiunti l’anno precedente migliorando significativamente le performance previste a budget.

L’assemblea dei soci, riunitasi sotto la presidenza di Angelo D’Addesio, ha approvato il bilancio 2020 della società: il valore della produzione del 2020 ammonta a 52,1 milioni di euro e l’utile netto a 5,4 milioni di euro, in sostanziale continuità con l’anno 2019. E, per il Comune di Vercelli, questo significa un importante introito: al netto del 5% dell’utile lasciato a riserva legale, l’Assemblea, proprio su richiesta del Comune di Vercelli, ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari al 95% dell’utile di esercizio. Un risultato importante per il Comune: il CdA, infatti, aveva potuto deliberare solamente quanto previsto statutariamente, proponendo la distribuzione del 50% dell’utile; a fronte degli importanti progetti di sviluppo del Comune di Vercelli la richiesta del socio della distribuzione integrale ha trovato piena accoglienza anche da parte del Gruppo Iren (socio di maggioranza di Asm).

«Gli investimenti - si legge in una nota stampa - nel 2020 ammontano a 14 milioni di euro; quasi 3 milioni in più rispetto al 2019, dedicati al settore idrico, energetico, del gas e dei servizi ambientali a sostegno quindi dello sviluppo del territorio e del miglioramento della qualità di vita dei cittadini vercellesi».

L’assemblea ha inoltre preso atto delle dimissioni del consigliere e vice presidente Stefano Zuelli e del consigliere Emiliano Roggero, espressi dal socio IRETI (Gruppo Iren) che sono stati sostituiti da Andrea Beccuti e da Giuliana Galofaro.

Lo stesso socio IRETI (Gruppo Iren) ha inoltre dato indicazione affinché durante il prossimo Consiglio di Amministrazione previsto per il 4 maggio, a seguito dell’approvazione della prima relazione trimestrale 2021, il consigliere Andrea Beccuti venga nominato amministratore delegato in sostituzione dell'attuale Ad, Roberto Conte, che verrà nominato vice presidente di Ireti.