Scontro tra due auto e un mezzo pesante: una persona in ospedale

Incidente tra due vetture e un mezzo pesante, all'alba di giovedì, a Cigliano, in via Livorno Ferraris. Nello scontro, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli dove è stata ricoverata in codice verde.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture e della strada: nell'impatto è stato anche abbattuto un palo dell'illuminazione. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la persona ferita in ospedale.