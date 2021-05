Auto ribaltata sulla Vercelli - Asigliano: mamma e bimba di 6 anni in ospedale

Ancora un incidente sulla provinciale tra Vercelli e Asigliano, all'altezza del ponte che passa sotto la bretella autostradale Stroppiana - Santhià. Per cause in via di accertamento, una donna di 29 anni ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e si è ribaltata sulla sp5: sia la donna che la figlioletta di 6 anni che era con lei sono state soccorse dai mezzi del 118 e trasportate in ospedale a Vercelli, dove sono state ricoverate in codice giallo, per gli accertamenti e le cure del caso.

(notizia in aggiornamento)