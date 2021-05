Un cavallino “sotto sfratto": l'appello di un bimbo conquista l'assessore

La vicenda del cavallino di Serravalle, che alcuni abitanti vorrebbero veder sfrattato dal terreno dove è custodito amorevolmente da una famiglia del luogo, ha colpito molti cuori e tra questi quello dell’assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Borgosesia, Eleonora Guida: «Ho letto la notizia sui giornali – dice – e, conoscendo il mio impegno nel settore della tutela degli animali, molti cittadini mi hanno chiamata per chiedermi se potevo fare qualcosa per trovare una soluzione a questa vicenda, e così mi sono subito attivata per verificare la situazione».

Eleonora Guida ha preso dunque contatto con la famiglia Pirruccio, per verificare di persona la situazione: «La vicenda si svolge a Serravalle, dunque al di fuori del mio Comune – spiega l’assessore – e prima di prendere qualsiasi decisione ho voluto andare a vedere di persona quale fosse la situazione: con sorpresa, visto il clamore suscitato dalla richiesta di allontanamento dell’animale, ho verificato che lo spazio dove il pony è ospitato è parecchio isolato. Inoltre il cavallino, delle dimensioni di un cane, è custodito in perfette condizioni igieniche ed è molto importante per il bambino che se ne prende cura, che trae benefici a livello relazionale da questa amicizia. Chiarito il quadro, umanamente e per le mie competenze, ho deciso di attivarmi a sostegno di questa famiglia».

I signori Pirruccio riferiscono che l’Asl Vercelli ha rilasciato certificazione di idoneità, per cui parrebbe che non sussistano motivazioni igienico-sanitarie per costringere la famiglia a disfarsi del pony: «Sarà il Comune di Serravalle a decidere, e sono certa che tale decisione sarà improntata al rispetto sia dell’animale che delle persone – dice Eleonora Guida – nel caso dovesse arrivare ai Pirruccio un’ordinanza che li obblighi a trasferire il cavallino, io sarò al loro fianco per fornire tutto il supporto possibile, sia per quanto riguarda la parte burocratica – conclude – sia per l’eventualità di reperire un terreno idoneo, sul nostro territorio, dove l’animale potrà essere ospitato e dove il bambino potrà continuare a prendersene cura, non interrompendo così questa relazione affettiva che per lui è tanto importante».

Grato del sostegno il papà del piccolo: «Ringrazio di cuore l’assessore Eleonora Guida per l’aiuto che ci sta dando – dice Marco Pirruccio – non ci sentiamo più soli e per noi questo è molto importante».