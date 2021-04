La Mokaor torna alla vittoria

Chiamata a dimenticare la sconfitta di Ovada, la Mokaor ha rispettato il pronostico conquistando i tre punti in palio contro l’Alessandria Volley. La gara non ha avuto sussulti particolari con le bicciolane che hanno avuto ragione delle giovani alessandrine vincendo 3-0 con parziali significanti.

La Mokaor scende in campo con: Patrucco in palleggio, Prinetti opposta, Bertinazzi e Macellaro centrali, Leotta e Comello ali con Paggi libero.

In questo set le bicciolane si portano subito in vantaggio, costringendo le avversarie a chiedere il primo time out sul 8/12 ed il secondo sul 10/18 senza però mai arrivare ad impensierire la Mokaor, che vince il periodo per 25/11.

Nel secondo set la Mokaor continua a macinare gioco ed ancora una volta i time out chiesti dalle ospiti ( 5/10 e 7/17) non danno i frutti sperati tanto che le vercellesi vincono la frazione per 25/13.

Il copione si ripete nel set conclusivo con la Mokaor che lo vince per 25/14 portandosi a casa i tre punti.

Da segnalare che durante la gara fanno il loro esordio in serie C Fenoglio e Breda che hanno giocato benissimo.

Peccato per i tre punti lasciati ad Ovada che sono quelli che mancano alla Mokaor per essere prima in classifica. La regular season si concluderà sabato 1 maggio con l’incontro alla Bertinetti alle ore 17 contro Valenza. La seconda fase avrà inizio sabato 15 maggio e terminerà sabato 12 giugno, con partite di sola andata contro le formazioni del girone denominato C1.

MOKAOR VOLLEY - ALESSANDRIA VOLLEY 3-0 (25-11 25-13 25-14 )

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (K) (9),Fenoglio (1), Breda (L2),Patrucco (4),

Comello (8), Leotta (15), Prinetti (9), Macellaro (9), Zambotti (2), Mastronardi, Borrini, Mosso, Paggi (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani