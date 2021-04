Hockey femminile: sospensione dell'attività

Riceviamo e pubblichiamo

E’ stata una stagione difficile a livello sportivo ed economico, a causa del Covid.

Per poter fare un organico di squadra abbiamo aggregato ragazze, che per motivi logistici, hanno sempre dovuto fare lunghi viaggi con costi importanti.

Sapevamo che non sarebbe stata una impresa facile, ma abbiamo voluto ugualmente portarla avanti per noi, unica squadra Nazionale solo femminile e per far si che la Fisr dopo 12 anni riuscisse ad organizzare un campionato di serie A femminile non in deroga ma regolare,con un minimo di 6 squadre.

La pandemia non ci ha permesso di procedere con la crescita di un settore giovanile, che comunque è tra i primi progetti per il prossimo futuro,

Abbiamo costruito una squadra con atlete non della nostra zona e composta al 70% da giocatrici che da diversi anni non calcavano piú le piste, purtroppo il regolamento non ci consentiva altro; tutto questo ha portato al dispendio di energie fisiche ed economiche non indifferenti per una Società di recente nascita e per il momento attuale economico-sanitario della Nazione, anche in un ravvicinato futuro.

Le ragazze sotto la guida del loro Mister hanno profuso il massimo dell'impegno, purtroppo i risultati non sono stati ottimi, ma un grande plauso a loro per il notevole impegno messo.

Con nostro dispiacere un importante accordo pubblicitario ci è venuto a mancare, causa situazioni loro interne economiche dovute al Covid e causa risultati sportivi non ottimali.

Per una società come la nostra gli accordi pubblicitari sono vitali.

Detto questo, seppur con rammarico e a malincuore, per Mister, atlete e tutti coloro che hanno profuso impegno per questo progetto, la Società ha preferito quindi concludere anticipatamente la stagione evitando indebitamenti,e sospendendo l'attivitá agonistica/sportiva dal 28 aprile 2021, ma certa di avere in futuro a Vercelli e in Piemonte importanti collaborazioni sportive che stanno facendo rinascere gli sport a rotelle sul territorio.

Questo non è un addio ma un arrivederci.

Grazie di tutto a tutti e a presto.