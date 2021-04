Atto vandalico contro l'installazione antifascista: la solidarietà di Anpi

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimiamo sdegno e ferma condanna contro l’atto vandalico che si è perpetrato ai danni dell’installazione di Vercelli Antifascista e Antirazzista sul monumento alla Resistenza in occasione del 25 aprile 2021.

Contro l’odio e l’ignoranza che portano a questi gesti la sezione vercellese dell’ANPI riafferma il valore della Resistenza e della sua Memoria che sempre resisterà e si rafforzerà dopo ogni oltraggio e violenza.



Alleghiamo a questa nota un pensiero di Piero Calamandrei nella speranza che venga letto da chi ha avuto il ‘coraggio’ di staccare e gettare le immagini che narrano le storie ed i volti delle nostre Partigiane e dei nostri Partigiani:

“Questa è, secondo me, la grande eredità ideale che la Resistenza, anche quando i suoi eroismi saranno trasfigurati dalla leggenda, avrà lasciato al popolo italiano come viva forza politica del tempo di pace: il senso della democrazia; il senso del governo di popolo: del popolo che vuol governarsi da sé, che vuole assumere su di sé la responsabilità di governarsi, che vuol cacciare via tutti i tiranni, tutti i padroni, tutti i privilegiati, tutti i profittatori, e identificare finalmente, in una Repubblica fondata sul lavoro, popolo e Stato.

Se nel campo morale la Resistenza significò rivendicazione della ugual dignità umana di tutti gli uomini e rifiuto di tutte le tirannie che tendono a trasformare l’uomo in cosa, nel campo politico la Resistenza significò volontà di creare una società retta sulla volontaria collaborazione degli uomini liberi ed uguali, sul senso di autoresponsabilità e di autodisciplina che necessariamente si stabilisce quando tutti gli uomini si sentono ugualmente artefici e partecipi del destino comune, e non divisi tra padroni e servi.“