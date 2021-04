Giornata mondiale della salute e della sicurezza del lavoro, Easywork: “Senza cultura non esiste futuro” Condividi Facebook Twitter Print WhatsApp Email

Senza cultura non esiste futuro. Questo è il tema scelto da Easywork per celebrare la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza e della prevenzione.

Salute e Sicurezza, Ambiente e Innovazione, Lavoro e Aziende.

Al centro della scena ci sono lavoratori, aziende e partite iva, che sono il motore di una economia circolare. Tanti i punti di vista per tracciare un identikit delle risorse per la salute e la sicurezza del futuro. Molti i temi in discussione, tra cui l’importanza della formazione aziendale, la crescita nella professione attraverso una consapevolezza della salute e della sicurezza sui posti di lavoro, la lungimiranza di imprenditori che investono per la tutela delle professionalità, la selezione delle risorse umane e il controllo di gestione.

Strategico il ruolo delle aziende come Easywork che sono fucine di qualità e innovazione, capaci di accompagnare i lavoratori e le aziende nel tortuoso cammino verso la salute e la sicurezza aziendale del domani.

Easywork non è solo un’azienda, è un pool di professionisti al servizio della sicurezza dei lavoratori, delle Imprese e delle professioni, e ha come obiettivo la diffusione di una cultura della prevenzione come valore fondamentale e identificativo, etico e sociale.

Easywork è un player importante nell’ambito della sicurezza sul lavoro fornendo alle aziende un servizio globale, innovativo e formativo. Easywork si propone come un “partner” in grado di offrire un’assistenza costante ed esaustiva: dalla formazione degli addetti, alla stesura della parte documentale, all’ambiente, alla medicina del lavoro e le asseverazioni garantendo il monitoraggio dei nuovi e continui aggiornamenti.

Per celebrare questa importante giornata i professionisti di Easywork, sempre attenti e vicini ai lavoratori, alle imprese e alle partite iva, sono a Vostra disposizione per una valutazione completamente gratuita della conformità normativa in relazione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda. La promozione è valida fino al 15 Maggio 2021.

Per usufruire della promozione visitare il sito www.easyworkitalia.it, o chiamare il numero 02.20248708.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo” (Henry Ford).