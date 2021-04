L'opinione di Jose Saggia: "Riaperture, è giunto il momento di tornare alla vita"

Quattrocento giorni tra Inferno e Purgatorio non sono bastati a sconfiggere un nemico che ha messo in ginocchio non solo una categoria, quella dei pubblici esercizi, ma una Nazione intera. In compenso questi 400 giorni hanno evidenziato, semmai ce ne fosse stato bisogno, di quanto questo stupendo paese necessiti di un rinnovamento, prima di tutto etico e in secondo luogo economico e tecnologico e un cambio di visione d’insieme di come andrebbe guidata una nazione.

Abbiamo subìto decisioni alquanto discutibili, spesso contraddittorie, sovente assurde. Sono state sprecate risorse considerevoli senza che le stesse abbiano inciso Strutturalmente sulle nostre necessità, sulle necessità strategiche quali sanità, scuola, Trasporti Pubblici e chi più ne ha più ne metta. Risorse che avrebbero potuto rendere meno pesante il computo, che dovremo sopportare, di vittime, di posti di lavoro persi di aziende perse che erano e sono ancora un patrimonio unico al mondo per quanto riguarda lo stile e la qualità della vita in Italia.

Riapriremo con la voglia di tornare alla vita, verso una normalità dimenticata, relegata tra quattro mura domestiche. L’Essere umano necessità di socialità e questa socialità genera benessere, lavoro, coinvolge filiere alimentari e terziarie infinite. La speranza è che il piano vaccinale allontani sempre più lo spettro di questo nemico invisibile, per questo Vercelli ha allestito un HUB vaccinale all’interno della discoteca Il Globo. ASCOM, ASL, COMUNE E BIVERBANCA insieme hanno formato una Task Force che garantirà fino a 1000 vaccinazioni giornaliere e questo vuol dire, se ci saranno le dosi, essere pronti per questa estate a riaprire tutti in sicurezza.

Personalmente sono fiero e orgoglioso del comportamento dei miei colleghi, delle risposte della mia categoria, di come l’Associazione dei commerciati abbia saputo essere al nostro fianco. Della grande maturità, del senso di responsabilità e generosità dimostrato, nonostante le difficoltà economiche non è mancato il sostegno agli operatori sanitari e a chi ne ha avuto necessità, come ad esempio i “pasti in sospeso” sullo stile del caffè sospeso napoletano.