Fermato con la droga addosso: 24enne in manette

Fermato per un controllo, viene tradito da nervosismo e, sottoposto a controllo, finisce in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno arrestato un 24enne di Serravalle e sequestrato poco meno di mezzo etto di stupefacenti di vario genere.

A dare il via alla vicenda l'altra notte, a Serravalle Sesia, è stato un controllo effettuato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia che, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, ha imposto l’alt a un’utilitaria condotta da un 24enne del posto, che durante le fasi dell’identificazione, dava segni di nervosismo. Dal controllo in banca dati emergeva che era gravato da diversi precedenti per reati contro gli stupefacenti e quindi i militari decidevano di procedere alla sua perquisizione. Addosso al giovane sono state ritrovate sei dosi di cocaina, 7,5 grammi di marijuana e un coltello a serramanico. A casa, poi, la perquisizione ha permesso di rinvenire altri 29 grammi di hashish e 12 di marijuana.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e F.G. è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e deferito a piede libero per porto illegale di arma in luogo pubblico.

Su disposizione del magistrato di turno è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima innanzi al tribunale di Vercelli.