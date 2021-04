Danneggiata dal fuoco la statua di Santa Rita: l'Isola si mobilita per il restauro

Ha destato clamore e dispiacere, tra i fedeli del rione Isola, la scoperta che la statua contenuta nella piccola edicola dedicata a Santa Rita è stata gravemente danneggiata dal fuoco.

A rendere pubblico l'episodio, segnalato da una persona che percorrendo la campagna ha notato la statua sfregiata, è stato il parroco del rione, don Augusto Scavarda, con un post diffuso sabato sui social.

«Ecco come si presenta iI pilone con la statua di Santa Rita all'Isola - scrive don Scavarda -: atto vandalico o incendio involontario causato dai ceri accesi? Attiviamoci per riportare il tutto al suo antico splendore.... aumentando la nostra fiducia in Santa Rita».

Così il rione e il suo attivo sacerdote si sono subito mobilitati: venerdì 30 aprile alle ore 20,30 verrà celebrata una "messa di riparazione" in onore di Santa Rita nella chiesa parrocchiale del rione e al termine si illustrerà, con il contributo di tutti, il recupero del pilone danneggiato dal fuoco e della statuetta. Tante le idee che sono in discussione per riportare il pilone votivo al suo splendore e, di certo, verrà trovata la soluzione migliore.