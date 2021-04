Giro di vite sulla "movida del pomeriggio". Stop alle bevande in bottiglia da asporto

Giro di vite in arrivo, a Borgosesia, sulla "movida" pomeridiana festiva e pre-festiva che, sabato scorso, ha dato luogo a situazione considerate indecorose oltre che del tutto fuori luogo in considerazione della situazione di precarietà sanitaria che ancora sta vivendo il Paese.

Come aveva annunciato già nella serata di sabato via social, il sindaco Paolo Tiramani e il comandante della Polizia Municipale, Ruggero Barberis Negra, hanno incontrato i gestori dei bar del centro città, chiedendo collaborazione per evitare assembramenti e condizioni che favoriscano situazioni indecorose.

«Sabato scorso, complice il bel tempo e l’atmosfera rilassata in vista della zona gialla, la nostra bella piazza è stata teatro di comportamenti inaccettabili – commenta Tiramani – assembramenti selvaggi e gente che urinava a cielo aperto, in preda ai fumi dell’alcol. Per questo, come promesso, ho convocato i bar del centro ed ho emesso un’ordinanza per regolamentare la somministrazione delle bevande e chiedere collaborazione nella gestione dei clienti, per ragioni di sicurezza, salute e decoro della nostra bella cittadina. Intanto ci stiamo organizzando per riaprire, spero già per questo weekend, i bagni pubblici in condizioni di sicurezza».

L’ordinanza, appena emessa dagli uffici comunali, prevede che nei giorni prefestivi e festivi, dalle 14 alle 5 del mattino del giorno seguente: ai bar sia vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro per asporto, oltre che per la somministrazione di bevande negli spazi all’aperto. Il vetro potrà essere riutilizzato quando le condizioni sanitarie consentiranno la riapertura delle sale interne dei locali; sia vietato il consumo di bevande in contenitori in vetro di qualsiasi provenienza; è invece consentito l’uso del vetro alle attività di ristorazione tradizionale (ristoranti, pizzerie ecc) che potranno servire bevande in vetro come accompagnamento dei pasti al tavolo. Rigorosamente vietato che gli avventori si alzino da tavola portando con sé i contenitori in vetro al di fuori del locale; ad ogni gestore è richiesto, a titolo di collaborazione con l’amministrazione, di avere cura di mantenere pulite ed ordinate le adiacenze del proprio bar.

Ai trasgressori, potranno essere comminate multe comprese tra i 50 e i 500 euro.

«Questa ordinanza non ha intento punitivo – sottolinea il primo cittadino – ma ha lo scopo di tutelare l’ordine e la pulizia della nostra città, oltre che di rispettare il diritto dei borgosesiani a passeggiare in tranquillità per le vie del centro, senza fare lo slalom tra rifiuti e gente ubriaca: auspico la collaborazione di tutti, oltre che dei gestori dei bar che mi hanno assicurato la loro disponibilità in tal senso».

Infine, il sindaco Tiramani si rivolge ai giovani: «Capisco che per voi, ancor più che per tutti gli altri, le limitazioni a cui tutti abbiamo dovuto sottostare fino a qui pesino particolarmente – dice – lo spirito di ribellione è proprio della gioventù, ma confido anche nella vostra maturità e nel vostro buonsenso: non è disprezzando gli spazi comuni che si assapora la libertà. Dài ragazzi, mi fido di voi».