Giovedì apre l'hub vaccinale al Globo: 9 postazioni, un potenziale di mille dosi al giorno

Entra in funzione giovedì 29 aprile il centro vaccinale realizzato alla discoteca Il Globo di BorgoVercelli per iniziativa di Ascom, BiverBanca e con la collaborazione del Comune di Vercelli e dell'Asl che metterà a disposizione il personale sanitario per la gestione di un polo in grado di somministrare circa 1000 dosi quotidiane.

Il taglio del nastro è in programma alle 11, quando la struttura entrerà in funzione per le prime somministrazioni, andando ad affiancarsi al polo di Santa Chiara e alla Piastra.

Nel nuovo hub saranno predisposte nove postazioni di vaccinazione, gli ampi spazi della discoteca consentiranno di gestire tutti gli aspetti logistici in piena sicurezza: dall’accettazione, all’anamnesi, fino all’attesa post-vaccino. La discoteca inoltre è facile da raggiungere, alle porte della città e dotata di un ampio parcheggio: sarà utilizzata come riferimento per la popolazione di tutto l’hinterland vercellese e anche per il personale delle aziende associate ad Ascom. Coloro che avessero difficoltà nel trasporto potranno avvalersi delle convenzioni con le associazioni di volontariato.

«La piena ripartenza dell’economia è legata direttamente alla rapidità e al numero di vaccini effettuati - rileva il presidente di Ascom Vercelli, Antonio Bisceglia - iniziative come questa sono il miglior modo per fare la nostra parte e per dare risposte ai nostri associati e a tutta la popolazione». Ascom, così come il Comune di Vercelli, metterà a disposizione personale amministrativo per la gestione delle pratiche, mentre il personale medico e sanitario sarà, al momento, quello di Asl Vercelli.

«Abbiamo strutturato fin dalle prime settimane una rete vaccinale capillare, con 13 centri tra Bassa vercellese e Valsesia, ai quali si sono aggiunti i presìdi organizzati dai medici di base e alcune strutture sanitarie convenzionate – spiega il direttore generale dell’Asl Vercelli, Angelo Penna – Con questo nuovo hub il potenziale di dosi giornaliere somministrabili viene ampliato notevolmente e sarà strategico per i prossimi mesi in cui sarà progressivamente vaccinata tutta la popolazione. Man mano che i vaccini vengono consegnati riusciamo a procedere tempestivamente, rispettando gli obiettivi assegnati che al momento sono di circa mille dosi al giorno e che potranno ulteriormente crescere. Un sentito ringraziamento ai sindaci Mario Demagistri e Andrea Corsaro e ai medici di medicina generale che stanno collaborando attivamente alla Campagna vaccinale».

Alla realizzazione del nuovo polo vaccinale ha dato un contributo essenziale BiverBanca, sostenendo le spese di adeguamento degli spazi offerti dalla proprietà de Il Globo: «Biver Banca che sta agevolando nuovi centri vaccinali nei territori in cui è maggiormente radicata - spiega Massimo Mossino, direttore generale dell'Istituto di credito - La battaglia contro il Covid 19 si combatte tutti insieme, privati e istituzioni. Vista l’emergenza non abbiamo esitato ad accordarci per creare gli spazi per agevolare sempre più le vaccinazioni di massa. Come banca del territorio questo è il nostro contributo per uscire tutti insieme da questa profonda crisi».