Vercelli festeggia la Giornata mondiale del Jazz

Per l’ottava volta consecutiva, Vercelli si appresta a festeggiare la Giornata Mondiale del Jazz, organizzata dall’UNESCO, nella data ufficiale del 30 aprile. Dopo sei edizioni di concerti e dibattiti con ospiti prestigiosi (jazzmen del calibro di Enrico Pieranunzi, Gianni Coscia, Enrico Intra, Paolo Casati, Riccardo Gresino, Emanuele Sartoris), come l’anno scorso, anche questo 30 Aprile sarà in remoto, ovvero a distanza con una diretta Facebook organizzata da Guido Michelone alle ore 18.

Il critico musicale e docente universitario di Storia della Musica Afroamericana introdurrà il cantante e chitarrista Giuseppe Garavana che eseguirà brani dal repertorio blues, gospel, swing, fusion, sino a tracciare un’ideale storia jazzistica ormai centenaria. Tra un brano e l’altro i due discuteranno dei libri più recenti che lo studioso vercellese non ha ancora potuto presentare in librerie, biblioteche, teatri, luoghi pubblici, come da prassi consolidata.

Michelone e Garavana si soffermeranno in particolare sul nuovo testo Il jazz e le cose: 55 storie tra musica, realtà, utopia (Arcana Editrice, Roma), sulla ristampa del fortunato Jazz Forever. La straordinaria storia del jazz dalle origini ai giorni nostri (Edizioni Theoria, Rimini) e sul doppio Francia jazz maschile femminile. 84 interviste e 742 dischi (Educatt, Milano) scritto in lingua francese. Il pubblico potrà intervenire direttamente all’iniziativa con domande e osservazioni.